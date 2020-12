Receptentasjes vullen voor een smakelijke en zorgzame kerst

,,We zitten er toch wel een beetje mee in onze maag", vertelt coördinator Karin Cornelissen van het PieterBreughelHuis in Veghel. ,,Het is een tijd waar eenzaamheid, angst en verdriet bij veel mensen gevoeld wordt. En dat in de tijd van het jaar die staat voor samenzijn, voor samen delen.”

Juist dat is wat het PieterBrueghelHuis als huiskamer van Veghel doet: mensen een plek geven waar ze even binnen kunnen lopen voor een praatje of een activiteit. Tijdens de lockdown de komende weken is het PieterBrueghelHuis wel geopend, maar kun je alleen op afspraak binnen. En dat is voor sommige mensen toch een drempel. Om mensen toch met elkaar te verbinden is er daarom een receptenactie bedacht.

Een tasje smakelijk vullen

Wie een recept met een ander wil delen, kan een tasje ophalen bij het PieterBrueghelHuis aan het Middegaal in Veghel. Daar kunnen de ingrediënten in en het recept. ,,Je krijgt dan van ons een adres van de persoon of familie waar je het persoonlijk kan bezorgen. Als dat niet gaat kunnen onze vrijwilligers de tas namens de gever op de juiste plek brengen", legt Cornelissen uit. ,,We horen ook graag wie je zo’n tasje gunt, wie wel wat extra’s kan gebruiken of wie je wilt verrassen; een buurman, buurvrouw, familielid, vriend, kennis of gezin. En we hopen dat de persoon die het tasje krijgt ook even deelt hoe de maaltijd gesmaakt heeft. Want dat maakt het natuurlijk leuk, dat zorgt natuurlijk voor een stukje contact.”