Rechtbank geeft Udense pooier geen tweede kans om te vluchten: ‘Wil draad van mijn leven weer oppakken’

Ergens in het najaar. Dan zou de rechtszaak tegen Tarik G. en acht mede-verdachten van mensenhandel moeten plaatsvinden, zo kreeg G. deze week te horen. ,,Maar waarom mag ik dat niet in vrijheid afwachten en iemand die wordt verdacht van verkrachting van een 19-jarig meisje wel? Laat de krant daar maar eens over schrijven.”