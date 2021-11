Rechtbank wijst vordering Jumbo op Sligro af: supermarktketen krijgt niet geëiste 83 miljoen

Wisseling van de wacht bij Cliënten­raad Bernhoven: ‘Betere zorg door patiënt voorop te stellen’

UDEN - Hans Maertens is zes jaar voorzitter geweest van de cliëntenraad van ziekenhuis Bernhoven. Op 12 november draagt hij het stokje over aan Tiny van Duijnhoven. Maertens: ,,Ik kijk terug op een waardevolle periode. De positie van de patiënt zelf is echt het beginpunt geworden om de zorg in te vullen.”

