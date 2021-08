Rechter legt 'gewetenloze rasoplichter' vier jaar gevangenisstraf op

Oplossing voor gifschepen blijft nog uit: ‘Hopelijk in de loop van volgende week’

13 augustus VEGHEL - Drie gifschepen, waarvan er een in Veghel aan de ketting lag, blijven nog minimaal tot na het weekend in Lelystad liggen. Volgens De Heus Voeders, eigenaar van de lading graan waar een te hoge concentratie fosfine in zit, is een oplossing wel in zicht.