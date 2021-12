Bernheze verbood Huvenaars, die zelf in Uden woont, in 2018 het verhuren van de kamers boven de winkel. Volgens de gemeente was dat in strijd met het bestemmingsplan dat in november 2011 is gaan gelden. Er mag een gezin wonen, meer niet. Dat is volgens de gemeente alleen anders als Huvenaars kon aantonen dat hij vóór november 2011 al arbeidsmigranten als huurders had. Dat kan hij niet, oordeelde het gemeentebestuur. Huvenaars kreeg een dwangsom aan zijn broek van 5.000 euro per maand. Sinds die tijd verhuurt hij de woning aan een Portugees gezin.