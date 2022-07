Rechter spreekt Veghelaar (51) vrij van mishandelen kinderen, geen onafhankelijke getuigenissen

De verdachte woonde tussen 2005 en 2017 samen met zijn vrouw en kinderen in een woning in Veghel. Het gezin had grote problemen. Buren omschreven de kinderen als ongeleide projectielen. Hun moeder had hen volgens deze getuigen niet in de hand. Vaak hoorden zij haar schreeuwen en schelden. De verdachte hoorden ze niet. Die maakte volgens hen lange dagen op zijn werk. Van mishandelingen hadden zij geen weet.