Rechter: staking bij Jumbo werd gebroken; supermarktketen Veghel moet cao naleven

Cao Jumbo geldt nog altijd

De rechter geeft de vakbonden ook gelijk omtrent de cao. Jumbo sloot jaren geleden een collectieve arbeidsovereenkomst (cao) af met verschillende werknemersorganisaties, onder wie de landelijke vakbonden FNV en CNV. Die cao trad op 1 april 2016 in werking. In januari 2017 ging Jumbo in gesprek met de bonden over verlenging hiervan. Zo ver kwam het echter niet. Toen de onderhandelingen in april 2017 waren vastgelopen, gingen werknemers van distributiecentra van Jumbo in staking. Zij eisten een betere cao. In de tussentijd sprak de supermarktketen met de centrale ondernemingsraad een eigen arbeidsvoorwaardenregeling af. Volgens de supermarktketen kon dit omdat de oude cao per 1 april 2017 was afgelopen. De vakbonden stellen dat daarvan geen sprake is en stapten naar de rechter. Die stelt dat de cao die is afgesloten voor 2016-2017, nog steeds geldt. Uit de wet volgt namelijk dat een cao die voor bepaalde tijd is gesloten telkens voor gelijke tijd wordt verlengd, tenzij er wordt opgezegd of in de cao anders is bepaald. In deze cao is niet duidelijk beschreven wat er na 1 april 2017 gebeurt. Daarom mocht Jumbo er niet vanuit gaan dat de cao vanaf dat moment was geëindigd, meent de rechtbank.