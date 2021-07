Rechter vindt camerabeelden niet duidelijk genoeg: verdachte gaat vrijuit voor bedrijfsinbraak Veghel

Een dief in een donkergroene parka (jas met bontkapuchon) forceerde twee keer - op twee verschillende dagen - het hek van de Veghelse groothandel Udea en stal hier pallets met klapkratten. Agenten arresteerden de Bommelaar (39) weer enkele dagen later na een derde inbraakpoging, dicht bij de plaats-delict. De verdachte zat achter het stuur van een witte Volkswagen, op een doodlopende weg in de buurt van Udea. Hij vertelde dat de bus was gehuurd door een kennis. Hij had hem geleend om ‘meubels en een kastje’ te vervoeren voor zijn zus. Dat soort spullen vond de politie overigens niet terug in het voertuig.

Herkend aan zijn loopje

De man uit Zaltbommel had geen rijbewijs en liet agenten na zijn arrestatie de ID-kaart van zijn broer zien. Per ongeluk, beweerde de man. Wat hij deed op de verlaten weg in Veghel? ,,Ik was even gestopt om een gokspelletje te spelen op mijn telefoon”, vertelde hij maandagmiddag tegen de politierechter in Den Bosch.

In de bus lagen een petje met een rood logo en een donkergroene parka-jas. Precies de spullen die de op camerabeelden gespotte dief droeg bij de twee bedrijfsinbraken, eerder die maand. ,,Die waren niet van mij", beweerde de verdachte. Agenten herkenden de man wel aan zijn loopje. Voor Justitie was het duidelijk. De opgepakte man was schuldig en zou een jaar in de gevangenis door moeten brengen.

Toch een boete en celstraf

De rechter vond de camerabeelden echter ‘niet duidelijk genoeg’. Ze sprak de Bommelaar daarom vrij. Ze gaf hem desondanks een boete en een celstraf van ruim 40 dagen, gelijk aan het voorarrest. Hij had ten slotte een vals ID-bewijs gebruikt en gereden zonder rijbewijs. De vrijgesproken man reageerde opgetogen: ,,Gelukkig gerechtigheid.”

De officier van justitie was minder te spreken over de uitspraak. “Ik vermoed dat we in hoger beroep gaan.”