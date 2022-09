Rechter vindt haast in kwestie Aldi Bitswijk niet nodig, supermarkt mag nog open blijven

UDEN - Er gebeurt in Uden zo veel rondom allerlei supermarkten dat de rechtbank daar niet keihard in wil ingrijpen door de Aldi supermarkt aan de Bitswijk per onmiddellijk te sluiten. Twee bezwaarmakers hadden daar om gevraagd, maar de rechtbank vond dat spoed in dit geval niet aan de orde is.