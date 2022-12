Rechtszaak drugslab Odiliapeel pas in april 2023, verdachte blijft vastzitten

Vriendin bedreiger en brandstich­ter Mason M. krijgt celstraf van vier maanden voor verboden wapenbezit

DEN BOSCH/VEGHEL - De 27-jarige vriendin van brandstichter en bedreiger in Veghel Mason M. (21), wist van het omgebouwde gaspistool dat haar vriend in december 2021 bewaarde in haar toenmalige woning in Cuijk.

29 november