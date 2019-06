Rechtszaak hoofdschop Veghel uitgesteld voor horen nieuwe getuigen

Parkeerter­rein Kasteel Heeswijk komt eraan

11:08 HEESWIJK-DINTHER - Nog even en dan moet het tekort aan parkeerplaatsen bij Kasteel Heeswijk voor eens en altijd voorbij zijn. Althans dat wordt beoogd met de aanleg van de nieuwe parkeerplaats aan de kant van de N279. Die is in volle gang.