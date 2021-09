Rechtszitting brengt strijdende Veghelse giganten Jumbo en Sligro niet nader tot elkaar

Getuigen­ver­hoor drijft Jumbo en Sligro verder uit elkaar

17 juni DEN BOSCH - Koen Slippens, hoogste baas van Sligro, moest dinsdag voor de rechtbank in Den Bosch getuigen in de ruzie die het Veghelse bedrijf heeft met plaatsgenoot Jumbo over de overname van de supermarktketen EMTÉ. ,,We zijn een robuuste en financieel goed toegeruste organisatie.”