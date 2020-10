Recordaantal klachten over lawaai vliegbasis Volkel: ‘Meer overleg zou helpen’

Loting nodig voor dure kavels in Park Maashorst Uden

20 oktober UDEN - Alleen aan grond al zijn de toekomstige bewoners van het plan Pak Maashorst in Uden zo'n 300.000 euro kwijt. Toch staan de belangstellenden in de rij voor een kavel in de buurt van ziekenhuis Bernhoven. Voor de 32 plekken moet begin november geloot worden.