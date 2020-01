Recreanten en grote grazers op de Brobbelbies worden van elkaar gescheiden

Met die mededelingen kwam wethouder Peter van Boekel woensdagavond in de commissievergadering in Bernheze. Volgens Van Boekel komt er donderdag een persbericht waarin het bestuurlijk regieteam van de Maashorst (wethouders van Oss, Uden, Landerd en Bernheze en Staatsbosbeheer) uitgebreider toelichting geeft op de maatregelen die genomen worden. ,,Er is een veiligheidsrapport gemaakt en we hebben een second opinion gevraagd bij natuurmonumenten. In ieder geval komen er snel tijdelijke maatregelen rondom de Brobbelbies, het gebied waar de dieren lopen om mens en dier te splitsen. Verder hebben we besloten om de evaluatie over de begrazing naar voren te halen”, aldus Van Boekel.