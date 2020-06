Reekenaar (19) steelt geld van moeder en vernielt haar raam, ook veroordeeld voor computervredebreuk

Nog eens vier bedrijven besmet: ook corona op nertsenbe­drijf in Volkel

9 juni VOLKEL - Onderzoek heeft op nog vier nertsenbedrijven besmettingen met het coronavirus aan het licht gebracht. Nu ook op een bedrijf in Volkel. In totaal is het virus nu op dertien bedrijven vastgesteld, melden de ministers Hugo de Jonge (Volksgezondheid) en Carola Schouten (Landbouw) aan de Tweede Kamer, vooruitlopend op het debat dat morgen wordt gehouden.