Regen deert spelende kinderen niet

UDEN/VEGHEL/VOLKEL - De 10-jarige Teun springt er gewoon nóg een keer in. Hoezo koud? Nat wordt je toch in het zwembad! En de glijbanen bij de kindervakantieweek in Volkel zijn gewoon té leuk om links te laten liggen. Ook al regent het pijpenstelen.

,,Regen, daar geven de kinderen niets om", bevestigt Rob van Gerwen van Stichting Jeugdbelangen Volkel, organisator van de kindervakantieweek. Driehonderd kinderen doen er deze week mee in Volkel, en daarvan willen de tweehonderd ‘oudere’ kinderen gewoon van de megaglijbaan en de opblaasstormbaan af. Dinsdag was het even twijfelachtig of het allemaal door kon gaan, met voorspellingen van onweer. Deze donderdag valt het op een enkele regenbui na wel mee. ,,De kinderen gaan gewoon door. En vies worden we toch.”

Volledig scherm De grote glijbaan is een groot succes in Volkel. © Kirsten Rietbergen

Aangepast programma

Het is een wispelturige, onstuimige week voor de organisatoren van de kindervakantieweken in de regio. Honderden kinderen in de regio vermaken zich in bossen en op veldjes, waar soms behoorlijke modderpoelen zijn ontstaan. ,,We hebben het programma er gewoon op aangepast. Vanochtend regende het flink, toen zijn we naar binnen in de tenten gegaan en hebben we ons teruggetrokken in het bos, en de nu de zon weer schijnt maken we er een leuk buitenprogramma van”, zegt Erna Hopmans van de Slabroekweek in Uden. Die bestaat dit jaar zestig jaar en regenbuien gooien ook hier geen roet in het eten. ,,Wij gaan gewoon met alles door. Dinsdag hadden we een spooktocht in de avond, vanavond voor de vrijwilligers een pubquiz. Zeg nou zelf, het veld ligt er toch nog prima bij...”

Volledig scherm Ook met een beetje regen zijn bosspelletjes leuk. Hier bij de Slabroekweek in Uden. © Kirsten Rietbergen

Slapen onder een zeiltje

In Veghel slapen vanavond bijna 300 kinderen in hun zelfgemaakte hutten. ,,We hebben de kinderen in ieder geval geadviseerd om extra kleding mee te nemen en warme sokken", stelt Hilde Schepers van de organisatie. Want de temperatuur neemt 's avonds behoorlijk af en er blijft kans op regen. De hutten van kinderen die willen overnachten in het bouwdorp zijn allemaal zo goed mogelijk dichtgemaakt met landbouwplastic. En er zijn voldoende tenten om te schuilen. Gelukkig maar, want donderdagmiddag kwam er even een flinke hoosbui uit de lucht gevallen en werd iedereen gemaand te gaan schuilen. ,,Bij zo'n bui gaat het stoplicht op oranje, dan weten alle deelnemers wat er moet gebeuren.” Dinsdag werd het terrein ook tijdelijk ontruimd. ,,Voor vanavond zien we het wel, het ziet er beter uit. Wie het niet meer vol houdt, kan altijd opgehaald door worden door de ouders.”