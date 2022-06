Regen houdt bezoekers Pinksterfeesten Nistelrode niet tegen

NISTELRODE - In de bijna halve eeuw die de Pinksterfeesten in Nistelrode bestaan is het basisuitgangspunt nooit veranderd. Ook op deze 1e Pinksterdag zijn de braderie en de kermis de hoofdmoot van het jaarlijkse dorpsgebeuren. Maar ook straattheater, luchtkussens voor de kinderen en een nostalgische route zijn, naast dans en veel muziek, goed vertegenwoordigd.

Rian van Schijndel, type niet lullen maar poetsen, is al vijftien jaar verbonden aan de organisatie en heeft de gedwongen pandemiepauze knarsetandend uitgezeten. “Eindelijk mogen we weer”, verzucht ze. “Na de laatste editie in 2019 kwam er een kwartet nieuwe vrijwilligers bij en die mochten tot nu toe alleen maar vergaderen. Maar ze hebben volgehouden en nu beleven ze gelukkig hun vuurdoop.”

De slechte weersvoorspelling verhindert niet dat er een gestage stroom auto’s de parkeerplaats vult. De bezoekers hebben de zomer in het hoofd en lopen luchtig gekleed over de kermis en langs de kraampjes.

Een ervan wordt bezet door de in Nistelrode welbekende Anja Spanjers. Ze zamelt al jaren geld in voor projecten in Ghana en verkoopt daartoe gratis verkregen kleding en goederen. Anja is al vaker in het Afrikaanse land geweest en heeft er onder andere een school gefinancierd en mee opgebouwd. “In januari vertrek ik, dit keer voor een jaar, naar Ghana om vrijwilligerswerk te doen op die school. En ook ga ik hand- en spandiensten verlenen in een weeshuis daar”. Op de vraag of haar inspanningen wel zoden aan de dijk zetten reageert ze met een nuchter: ”Of het veel helpt weet ik niet, maar alles wat ik doe is meegenomen”.

Volledig scherm © Van Assendelft / THOMAS SEGERS

Paling uit Megen

Op de plaats waar een dikke rookwolk opstijgt blijkt op de ouderwetse manier paling te worden gerookt. De broodjes paling van de familie van Rossem uit Megen gaan grif van de hand. “We hadden vanmorgen om vier uur onze straat in Megen al behoorlijk vol rook staan. De buren zullen wel gedacht hebben.” gniffelt zoon Freekt als hij terugdenkt aan de voorbereidingen voor deze dag.

Onderdeel van het driedaagse dorpsfeest in Nistelrode is de Pinksterloop op zaterdag. Voor de diverse afstanden van dit hardloopevenement waren volgens Rian van Schijndel veel deelnemers. “Ik heb de cijfers niet meteen bij de hand, maar het was een mooie drukte”.

Volgend jaar 50 jaar

Al met al is ze op deze zondag tevreden met de gang van zaken tijdens deze Pinksterfeesten. En bevestigd desgevraagd dat het evenement de komende jaren zeker een vervolg zal krijgen. “Ook al omdat we in 2024 ons 50-jarig jubileum vieren en alle sponsoren hun bijdrage voor de komende drie jaren al hebben toegezegd.”

Maandag 2e Pinksterdag is de laatste dag van het driedaagse dorpsfeest.

Volledig scherm Schuilen en snacken, bij Pinksterfeesten in Nistelrode © Van Assendelft / THOMAS SEGERS