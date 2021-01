Regering staat dubbel en dwars achter fusie Uden en Landerd

Tweede Kamer zeer kritisch over herinde­ling Uden-Lan­derd: ‘Is er draagvlak?’

24 december UDEN/LANDERD - De Tweede Kamer is behoorlijk kritisch over de voorgenomen herindeling van Uden en Landerd. Met name de bezwaren vanuit Schaijk zorgen voor veel vragen. Schaijk bij Oss voegen vindt in Den Haag ook gehoor.