Regio-dj Leo van den Boom praat wat af tijdens lunchtijd: ‘Ik presenteer het muzikale beleg voor op je boterham’

Column tHans (op bedevaart) Op bedevaart naar Mariahout: laat onze dochters een mooie man vinden

Oorlog in Oekraïne, stikstofproblemen, droogte, gastekort en inflatie. Het is rampspoed alom. Wat deed en doet een mens in tijden van nood? Die gaat op bedevaart en roept de hulp in van boven. En niet van de minste: op naar Maria in Mariahout waar al decennialang een immense Lourdesgrot staat.

13 augustus