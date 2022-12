Regiobank Boekel en Wolters Advies kunnen Zuidwand verlaten

De Regiobak is een van de laatste vier bedrijven die nog aan de Zuidwand zitten. ,,Ons huurcontract daar is afgelopen maar wij genieten ontruimingsbescherming", zegt Wolters. Hij dacht kortgeleden een alternatief pand te hebben gevonden in Boekel maar de onderhandelingen over de bestemmingswijziging liepen spaak.

,,En toen besloot groentezaak Verdaasdonk aan het Sint Agathaplein te stoppen. Wij hebben inmiddels dat pand gehuurd, dus we gaan erheen. De vraag is alleen wanneer. Er moet het een en ander verbouwd worden en die verbouw kan in principe op 1 januari starten. Die verbouwing kost tussen de anderhalf en twee ton. Je moet dan denken aan werkplekken voor zeven man personeel, geluiddichte wanden om de privacy van cliënten te waarborgen, bekabeling, luchtbehandeling. De aanvraag ligt bij de gemeente. En zij zijn verplicht mij de kosten die ik moet maken, te vergoeden.”

Eerste helft komend jaar

Als de gemeente meewerkt, denkt Wolters in de eerste helft van komend jaar te kunnen verhuizen. Werkt de gemeente om de een of andere reden toch niet mee, dan blijft Wolters zitten waar hij zit en kan het volgens hem nog lang duren voor zijn deel van de Zuidwand leeg komt. De gemeente heeft nog steeds het plan medio volgend jaar met de sloop te kunnen starten. Wethouder Brands heeft de raadsleden in beslotenheid geïnformeerd over de stand van zaken rond de onderhandelingen met een viertal pandeigenaren of huurders van panden in de te slopen Zuidwand.

De gemeente verwacht in de maand december uitsluitsel van De Kroon over de vraag of ze eventueel mag onteigenen.