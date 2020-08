‘Registreren’ is het sleutelwoord tijdens Vur de Peel

Flink passen en meten was het wel voor de organiserende partijen, om voor alle inwoners iets leuks veilig te organiseren, zeggen mede-organisatoren Willie Wijnen van Stichting Jeugdwerk en Michiel van den Berg die Stage Valley organiseerde. Maar tevreden over het eindresultaat zijn ze. ,,Dat was heel hard werken met verschillende stichtingen en goed overleg met de gemeente, maar we hebben voor heel het dorp iets moois kunnen neerzetten”, zeggen ze.

De zonnige vrijdag stond in het teken van activiteiten voor de jeugd met overdag een speurtocht in het bos, waterspelletjes op het omheinde dorpsplein en 's avonds een tienerdisco met jonge, lokale dj's. Om de zo'n 125 deelnemende kinderen goed te kunnen begeleiden, vond het organiserende comité, dat normaal zelf zo'n honderd man aan begeleiding levert, en nu maar twintig, een slimme oplossing.

,,De meeste vrijwilligers waren zelf ook jonger dan 18. Die hoeven geen afstand te bewaren tot de rest. Dat is veiliger, en ze vonden het nog leuk ook‘” zegt Wijnen. Ook moest iedere deelnemer die meedeed aan een activiteit vooraf een formulier invullen met persoonsgegevens zodat in het slechtste geval, als er toch iemand besmet blijkt te zijn geraakt, iedereen snel op de hoogte kan worden gebracht. Daar werd streng op gecontroleerd.

Gratis entree

Want wie zich niet ingeschreven had, mocht op zaterdag niet meedoen aan de Kingsrun, de ingehaalde hardloopwedstrijd die eigenlijk op Koningsdag zou plaatsvinden, het panna-voetbal dat eerder stopte vanwege blessuregevaar door regen, en aan de pubquiz, wat ook allemaal in de buitenlucht werd gehouden. Ook voor het aansluitende gratis concert van band Broadway moesten bezoekers geregistreerd staan om entree te krijgen. ,,Normaal zouden die activiteiten allemaal binnen in een zaaltje plaatsvinden. Nu had iedereen vooraf bepaalde plekken, en moesten ze blijven zitten. Dat lukte goed”, zeggen Wijnen en van van Boxtel tevreden op zaterdagavond.

Al die maatregelen zorgden ervoor dat de organisatie zich geen moment druk maakte over het kunnen doorgaan van het evenement. ,,De gemeente liet weten dat we het in deze vorm konden organiseren, en die mening deelden we. We hebben ons aan alle maatregelen gehouden en kregen veel complimenten van deelnemers”, zegt Wijnen, die daar persoonlijk maar wat blij mee was.

Odiliapeel kende best wat sterfgevallen door corona, en hij merkte dat het dorp wel behoefte had aan iets leuks. ,,Even de zinnen verzetten, daar waren we wel aan toe. Voor iedere leeftijdscategorie was er nu iets leuks. We konden weer even gezellig onder elkaar zijn en een biertje drinken. Dat hebben we echt gemist.”

Zondag volgde een corona-herdenkingsdienst in de buitenlucht van pastoor René Aarden. Het weekend werd afgesloten met een barbecue.