Remco (20) zamelt met zijn band geld in voor strijd tegen Alzheimer, omdat hij ziet wat ziekte met opa doet

‘But after all it’s a dirty lie, all our memories will die’, het is een zinsnede uit het nummer ‘Strangers in my mind’. Die titel is natuurlijk niet zomaar uit de lucht komen vallen, geeft het gevoel weer dat de opa van Remco Kuijs vaak genoeg moet hebben. Zeker nu het ziektebeeld steeds heftiger wordt. ,,Opa lijdt nu ongeveer vier jaar aan Alzheimer, maar is vooral het laatste jaar heel hard achteruitgegaan”, vertelt Kuijs.