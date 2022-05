Remko Pepers: ‘In Boerdonk is een berichtje in de app genoeg om twintig vrijwilligers op te trommelen’

Dorp vanBOERDONK - De 48-jarige Remko Pepers werd geboren in Erp, maar woont al twintig jaar in Boerdonk. Hij en zijn vrouw, een Keldonkse, zijn met hun gezin goed gesetteld in Boerdonk.

Aan de hand van vragen schetst een al dan niet bekende inwoner zijn of haar beeld van het dorp. Vandaag: Remko Pepers uit Boerdonk.

Remko Pepers doet veel voor de stichting Zorg om het Dorp en is betrokken bij carnavalsvereniging De Zandhazen. Hij is druk met de Buffelrun en betrokken bij Boering Barst Los en de Trekkertrek. Ook is hij lid van de lokale kookclub Bak en Braad. Al met al zet hij zich graag in voor Boerdonk.

Spotlight

,,Boerdonk zet ieder jaar al een vrijwilliger in de spotlights. Zij krijgen dan het Boerdonkenaartje uitgereikt. Zelf zou ik graag Antoon Donkers in de spotlight zetten. Hij zet zich niet alleen in voor het dorpsfeest, maar regelt bijvoorbeeld ook de komst van glasvezel in het dorp. Antoon doet gewoon enorm veel voor de gemeenschap in het algemeen. Iemand die ik ook nog wil noemen is Cor van de Tillaar. Cor schrijft veel over Boerdonk en zet Boerdonk hiermee op de kaart.”

De moeite waard

,,In Boerdonk zijn de grote evenementen zoals het dorpsfeest, Boerdonk Barst Los en de Trekkertrek echt de moeite waard. Het dorpsfeest bestaat onder andere uit de Buffelrun, Fight Cancer Night en Tribute avond. En ook de Trekkertrek is altijd erg leuk. Het feit dat een klein dorp als Boerdonk zulke evenementen organiseert maakt het echt de moeite waard. Weet je wat ook bijzonder is? Een van de grotere verenigingen in Boerdonk is ‘De Vrouwen van Nu’. Met wel 150 dames als lid.”

Typisch

,,Typisch Boerdonk is de rust dat je hier kan wonen en leven zoals je zelf wilt. Niks moet en alles mag. Ook typisch Boerdonk is de enorme gedrevenheid van de vrijwilligers die alle evenementen hier organiseren. Sommige inwoners zullen zeggen dat je vrijwilligerswerk moét doen, anders hoor je er niet bij. Dat gaat mij te ver. Want je moet zelf kunnen kiezen. De saamhorigheid is gewoon groot hier in het dorp en daarom staan we misschien wel graag klaar voor elkaar. Een berichtje in de groepsapp is genoeg om twintig vrijwilligers op te trommelen. Ze zeggen wel dat wat ze hier voor elkaar krijgen, dat ze daar in andere dorpen een voorbeeld aan kunnen nemen.”

De toekomst

,,Ik hoop dat ik nog lang in Boerdonk kan blijven wonen. Er wordt veel gesproken over nieuwbouwplannen, om het dorp ook voor de jeugd interessant te houden. Dat is dan ook weer goed voor de basisschool. Momenteel heeft die tussen de 50 en de 60 leerlingen. Terwijl dat er tien jaar geleden nog 100 waren. We moeten in Boerdonk zoveel mogelijk jonge mensen de kans geven om hier te komen of te blijven wonen. Het voortbestaan van de school is gegarandeerd, maar je weet niet wat de toekomst brengt. En we hebben de jeugd wel nodig om het dorp leefbaar te houden.”

Verbeterpuntje

,,In Boerdonk gaan heel veel dingen goed. Dus een verbeterpunt noemen is nog best lastig. Het enige wat ik kan bedenken is dat het bereik van Vodafone hier wel wat beter mag. Maar binnenkort komt er zelfs glasvezel.”

Bijzonder

,,Die saamhorigheid, de bereidheid om elkaar te helpen. Dat maakt Boerdonk bijzonder. Men begroet elkaar hier en maakt een praatje met elkaar, als je geen tijd hebt is dat ook niet erg. Ons kent ons, maar ook ik ken niet iedereen in Boerdonk. Toevallig hebben we op 25 juni een nieuwe bewonersavond. Voor de tweede keer organiseren we die en dan krijgen alle nieuwkomers een uitnodiging om naar het Hart van Bourdonck te gaan om het dorp te leren kennen. Op zo’n avond verzorgt Bak en Braad, waar ik bij zit, de hapjes. De voorzitters van de verschillende verenigingen zijn aanwezig om te vertellen wat hun vereniging allemaal doet. En natuurlijk wordt er dan altijd gevraagd aan de nieuwkomers of het ze leuk lijkt om vrijwilligerswerk te doen. Een goede manier om nieuwkomers kennis te laten maken met Boerdonk.”