Replica’s van kannen en kruiken uit bronsschat Nistelrode zijn straks misschien wel langs A50 te zien

Het dertigdelige Romeinse servies, gemaakt van brons, ligt in het Rijksmuseum van Oudheden in Leiden. In 2004 werd het opgegraven, toen de snelweg van Oss naar Uden werd aangelegd. Lambert van den Boogaart herinnert zich de wereldvondst nog goed: ,,Het was kwart over tien, op vrijdag 5 maart 2004 toen een van de archeologen van Archol, het bedrijf uit Leiden dat de leiding had over de afgraving, opgewonden naar ons toe kwam gelopen en zei: We hebben een of ander kannetje van brons gevonden. Wij drieën, Crist Cuijpers, een amateurarcheoloog uit Uden, Jan van der Velden, een vrijwilliger uit Nistelrode, en ik, nieuwsgierig als we waren, gingen met hem mee en zagen een groen uitgeslagen emmerachtige pot met een prachtig versierd hengsel.”