Restaurant en bioscoop zijn dicht, maar de Noordkade staat volledig op z’n kop

De entreehal bij bioscoop Industry lijkt wel een opslagplaats voor keukenmateriaal. In Restaurant Wittern is niets meer hetzelfde. Er staat een nieuwe afrekenbalie, een muur is niet meer zwart maar wit en de vloer is gelakt. ,,Koks van Wittern staan te schilderen. Ze hebben gras gezaaid en plantjes geplant. Dat laatste vonden ze wat minder”, lacht Stefan van de Ven van Bouwbedrijf van de Ven, eigenaar van de gebouwen op de Noordkade. ,,Maar ze zijn ook hun eigen paradijs aan het ontwikkelen, want de keuken van Wittern wordt flink aangepakt.”