Restauratie Keldonkse molen vastgelegd in honderden foto's

Lintje voor Harrie van den Biggelaar uit Keldonk

21:29 KELDONK - Molenbouwer Harrie van den Biggelaar uit Keldonk is gisteravond benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau. Hij kreeg de onderscheiding voor zijn jarenlange inzet als vrijwilliger voor Keldonk en met name de restauratie en herbouw van de de Keldonkse korenmolen De Hoop.