Reünie op afstand leidt tot bijzonder Veghels accordeonconcert

VEGHEL - Sommigen hadden al jaren niet meer gespeeld en moesten letterlijk het stof van hun accordeon afblazen. Maar daar zetten de oud-leden van Torkest in Veghel, ieder vanuit hun eigen huiskamer, toch even een prachtig online concert neer.

Een reünieconcert, dat moest het worden. Van alle mensen die vanaf 1975, sinds de oprichting van Torkest, hebben gespeeld in het Veghelse accordeonorkest. Het resulteerde in een negen minuten durende versie van La Storia van Jacob de Haan. Een muziekstuk dat vaak door Torkest gespeeld werd en wat in 1998 door de groep op cd is gezet. Twee orkestleden, Johan van de Burgt en Tom van Aarle, plakten de 48 opnamen die de orkestleden van zichzelf hadden opgestuurd en die van dirigent Henk Tiebosch aan elkaar in een video die te zien is Youtube. ,,Een heel karwei, maar het resultaat is bovenverwachting goed gelukt", zegt orkestlid Hanneke Verhoeven.

Gastspelers uit het buitenland

,,Het idee om allemaal onze partij in te spelen vanuit huis kwam van Henk Tiebosch. Hij was jarenlang de dirigent van Torkest, een paar jaar geleden is hij met pensioen gegaan. We hadden het over een soort van reünie en hij bedacht dit. We hadden alleen niet verwacht dat zoveel mensen enthousiast zouden zijn en dat uiteindelijk 48 oud-accordeonleden hun stukje instuurden.” Daarbij kregen ze ook hulp van vier gastspelers, twee uit Slowakije, een uit Duitsland en een uit Schotland. ,,Dit zijn mensen die we hebben leren kennen tijdens een van onze buitenlandse optredens. We zijn met Torkest veel op reis geweest. Naar China, Canada, Duitsland en Schotland onder meer.”

Ondanks dat veel leden gestopt zijn, Torkest bestaat nog wel in kleine vorm en met een andere dirigent, begon het bij velen toch weer te kriebelen. ,,Ik weet dat sommigen echt zijn gaan oefenen omdat het zo lang geleden was. Maar we waren allemaal geoefende spelers, en je verleert het niet zomaar.”

Gelijklopend muziekstuk

Het samenvoegen van in totaal 49 beelden tot een gelijklopend muziekstuk was nog niet makkelijk. Daarom kreeg iedereen een bewerkte versie van La Storia thuisgestuurd, en liet dit via oortjes meespelen. De maat werd aangegeven en men kon met het origineel de eigen partij meespelen. ,,Sommigen spelen een partij waarbij ze op bepaalde momenten niet spelen en moeten invallen. Dat was echt heel precies tellen. Uiteindelijk is het samengebracht tot één stuk. Dat er af en toe een foutje in zit, dat hoor je niet zo in het grote geheel", zegt Verhoeven.