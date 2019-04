Reünie soos Karrewiel: ‘Het was altijd volle bak, nooit stank voor dank’

Tal van anekdotes zullen morgen (15.00-1.00 uur) worden opgerakeld in Fellow & Friends aan de Markt in Veghel. Muziek van toen wordt gespeeld en er is veel beeldmateriaal. Een van de gebeurtenissen die ongetwijfeld met smaak zal worden naverteld, is de eerste avond van de soos in het eigen onderkomen (bijgebouw Leesthoeve) in 1971. De riolering bleek niet aangesloten en daarom liepen de toiletten in het gebouw vol. Zowel Ton van Herwaarden (destijds penningmeester, dj en klusser) als Gijs van den Broek (mede-dj en voorzitter) kan lachen om die herinnering. ,,De volgende dag heeft de gemeente het meteen geregeld.”