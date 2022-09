Ria van Zutphen-Hutten (82), met haar man Piet grondlegster Hutten Catering, overleden

VEGHEL - Ria van Zutphen-Hutten is maandag op 82-jarige leeftijd in Veghel, ook haar geboorteplaats, overleden. Ze stond met haar man Piet aan de basis van Hutten Catering.

Ruim dertig jaar was Ria het gezicht en drijvende kracht achter de verschillende restaurants van Hutten. ,,Ze zette zich met doortastendheid, daadkracht en humor in. Haar toewijding aan en betekenis voor Hutten zijn van onschatbare waarde”, zo laat het bedrijf in een in memoriam op zijn website weten. ,,We zijn diep getroffen door haar overlijden.”

Ria van Zutphen trouwde in 1962 met Piet Hutten. Samen runden ze sinds begin jaren zestig café-restaurant De Parel van de Meijerij aan de Molenstraat in Veghel. Piet was het creatieve brein, Ria was het gezicht van de zaak én ze deed de financiën. Al snel gingen ze ook recepties verzorgen. In de jaren zeventig breidden Piet en Ria hun bedrijf uit met twee sportcafé's en het restaurant 'De Oude Barrière’.

Hutten groeide jaren tachtig verder uit en richtte zich steeds meer op grote partijen en feesten. In de jaren negentig ging het bedrijf over in handen van zoon Bob Hutten, die het bedrijf nog verder uitbreidde landelijk.