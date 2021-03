Rick en Lisette beginnen B&B in Spanje na intensieve voorbereiding: ‘Ik vertrek’ maar dan mét een plan

Stemming in de regio volgt landelijke trend, CDA blijft in dorpen nog wel tweede partij

18 maart UDEN/VEGHEL - De VVD van Mark Rutte is na 17 maart ook in de regio Uden-Veghel oppermachtig. In lijn met de landelijke uitslag van de verkiezingen voor de Tweede Kamer kreeg de partij overal bijna twee keer zo veel stemmen als nummer twee. In Uden en Meierijstad was dat D66, de andere grote winnaar. In de dorpen Landerd, Bernheze en Boekel eindigde het CDA op de tweede plek.