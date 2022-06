Rick Terwindt schrijft niet óver, maar mét mensen, en is daarom genomineerd als Taalheld

Een boek schrijven met 400 kinderen uit vijftien klassen, dat moet een chaos van jewelste worden. Maar niet als de stadsdichter van Meierijstad, Rick Terwindt, dat gaat regelen. Want samen schrijven, dat is nu juist zijn specialiteit. ,,Elke klas werd een dier", vertelt hij. ,,We kropen letterlijk in de huid van een Coco de Kogelvis, Appie de Garnaal of Petra de Potvis.” De kinderen gooiden zo'n beetje alle problemen in de wereld op tafel: plastic soep, opwarming van de aarde, smeltend ijs, bosbranden. ,,Ik dacht, ho, het gaat ook gewoon over het onderwaterleven hè. De dieren kwamen zoveel problemen tegen, maar de oplossingen kwamen ook. Jitte de Dolfijn, was dat een meisje of een jongen? ‘Dat maakt toch niet uit’, vonden ze", vertelt Terwindt.