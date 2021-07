Rien van Duren uit Volkel Ridder in de Orde van Oranje-Nassau met de zwaarden

50 jaar geleden stierven moeder en 4 kinderen bij woning­brand: ‘Brandweer huilde van machteloos­heid’

1 juli VEGHEL - Op 1 juli 1971 overleden bij een brand in de Bernhardstraat in Veghel een moeder en vier kinderen. Alleen de vader werd gered. Buurjongen Henk van Wanrooij praat er vijftig jaar later nog steeds liever niet over. Té heftig. ,,Nazorg? Dat bestond toen helemaal niet.”