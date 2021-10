Rien Wijdeven weer lijsttrekker Lokaal bij verkiezingen Bernheze

Volgens Lokaal is het een politiek 'turbulent’ jaar in Bernheze en is daarom bewust gekozen voor stabiliteit, continuïteit en vertrouwen in de partij, om op deze manier verder te bouwen aan de toekomst van onze gemeente. ‘Wijdeven is niet alleen vertrouwd met het politieke speelveld en haar regels, maar ook een bekend gezicht bij de inwoners en bedrijven van Bernheze. Hij beschikt natuurlijk over heel veel ervaring, maar ook over dossierkennis en heeft menig lastig dossier tot een goed einde weten te brengen. Hij heeft hart voor de zaak en is soms ook hard voor de zaak, daar waar dat nodig is‘’, aldus Lokaal.