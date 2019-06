Rijbaan A50 weer vrij na ongeluk bij Veghel

Omgevings­ver­gun­ning windmolens Veghel aange­vraagd

9:29 VEGHEL - De aanvraag voor een omgevingsvergunning om vier windmolens langs de A50 in Veghel te bouwen is de deur uit. De windmolens komen pal langs de A50 ter hoogte van de Knokert, Edisonweg en Grootdonkweg. Morgenavond, dinsdag 18 juni, is tussen 19.30 en 21.00 uur een informatieavond op het gemeentehuis in Veghel over de windmolens.