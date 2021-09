Rijbewijs kwijt: automobilist slingert over de weg in Volkel

Politie Veghel werd verzocht naar een voertuig uit te kijken dat mogelijk betrokken was bij een inbraak. Agenten spoorden de automobilist op en zagen hem ‘wat over de weg slingeren', meldt Politie Veghel op Facebook. De man gaf in eerste instantie geen gehoor aan een stopteken, maar zette zijn auto even later toch aan de kant. Het viel de agenten direct op dat een aantal lege blikken bier in zijn auto lagen. Op de passagiersstoel, het dashboard en de grond was bier gemorst. De bestuurder ontkende dat hij daar iets mee te maken had.