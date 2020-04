Rini Verwegen: ‘Zonder kerk worden we een buitenwijk van Uden’

Rini Verwegen is 58 jaar geleden geboren in Volkel, waar hij nog steeds woont. In het dagelijks leven is hij consulent bij een dienstverlenende organisatie voor mensen met een beperking. In Volkel is hij waarschijnlijk het bekendst als voorzitter van de dorpsraad. Een rol waar hij nog altijd plezier in heeft. Daarnaast houdt hij van tuinieren en is hij graag bezig in en rond het huis.

Compliment

,,Het is al vaker gezegd, maar een compliment wil ik echt geven aan de mensen die hun kop boven het maaiveld durven en willen uitsteken als er iets in het dorp georganiseerd moet gaan worden. De mensen die zich op die manier inzetten om Volkel leefbaar te maken. Een goed voorbeeld daarvan is ‘Volkel hart veilig’.”

Typisch

,,Ik weet niet echt of er echt iets typisch Volkels. Als er iets moet gebeuren zijn mensen er, maar wat er ook gebeurt is dat mensen vooral naar hun eigen club of vereniging kijken als ze bijvoorbeeld iets voor zichzelf willen regelen, zoals een nieuw clubhuis of als er iets moet gebeuren. Soms wordt de samenhang tussen verenigingen en clubs niet gezien en dat is jammer want vaak is er meer mogelijk.”

Vereniging

,,Dan is het toch de eigen dorpsraad, omdat ik er in zit, maar ook omdat ik er mee bezig ben en dat ik zie hoe lang de dorpsraad in Volkel al actief is. Dit jaar is ons 49 jarig bestaan. Dat betekent dat we al 49 jaar lang bezig zijn, met de leefbaarheid in het dorp. In die jaren hebben we hard gewerkt en fanatiek gevochten voor woningbouw, een ‘strijd’ die nog steeds voortduurt. Maar we zetten ons ook in voor verkeersveiligheid, inrichting van straten en pleinen, aanleg van speeltuintjes, ik kan een hoop dingen opnoemen, en daarom is de dorpsraad zo belangrijk. Helaas is de bezetting mager en zouden we graag nieuwe leden hebben.”

Verplichte kost

,,Verplichte kost in Volkel is alles wat door o.a. Stichting Volkel in de Wolken gebouwd is, maar ook de kiosk op het Schakelplein, markante gebouwen als de Villa, het kapelletje. Ook de kerk is de moeite waard, zeker als er geen herbestemming voor gevonden wordt kan de kerk over bijvoorbeeld 10 of 20 jaar verdwenen zijn. Vanuit de dorpsraad zijn we gestart met initiatiefgroep VOLK. Een groep van heel enthousiaste mensen die de kern van het dorp anders ingericht willen hebben en een herbestemming voor de kerk gaan vinden. Dus dat dorpshart bezoeken is absoluut verplichte kost. Als er voor de kerk geen nieuwe bestemming wordt gevonden, gaat die waarschijnlijk verdwijnen en dan wordt Volkel een buitenwijk van Uden.”

Ik mis hier

,,Ik mis de woningbouw, zowel voor jongeren als voor ouderen mis ik geschikte woningen. Alles staat en valt met woningbouw. Op het moment dat er geen nieuwe woningbouw is raak je de ziel kwijt in een dorp omdat mensen gedwongen moeten te verhuizen omdat ze in Volkel geen huis kunnen vinden. Als er geen woningen zijn voor jongeren mis je de groei in het dorp. Je raakt de mensen kwijt die naar de lokale ondernemers gaan, lid worden van de lokale verenigingen en naar een basisschool gaan . Het gaat ten koste van de leefbaarheid. Volkel is het enige dorp in de regio wat krimpt.”

Eeuwig zonde

,,Wij hebben een hele lange tijd te maken gehad met de regelgeving rondom de vliegbasis. Hierdoor was nieuwe woningbouw in Volkel bijna niet mogelijk.

Dat is sinds 2015 wel weer mogelijk en dan is het eeuwig zonde dat er gewoon geen bouwgrond beschikbaar is. Dat is heel erg jammer. Het is ook eeuwig zonde dat we nog altijd te maken hebben met twee grote verkeersaders die om Volkel heen lopen die de woningbouw ook weer een voet dwars zetten.”

In 2030