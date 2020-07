Riny van Rinsum: ‘Ik kom in Landerd niet op de winkel passen’

In eigen gelederen

,,Ongetwijfeld heeft Progressief Landerd ook in eigen gelederen gezocht. Maar het is maar voor anderhalf jaar. En wie geeft nou in deze tijd voor een avontuur van anderhalf jaar zijn baan op. Ik was gepensioneerd en ervaren. Ik hoop dat de raad straks met dat argument rekening houdt”, zegt Van Rinsum.

Hij is al sinds zijn zeventiende politiek actief. Van 2008 tot 2017 was hij wethouder in Veghel. Twee raadsperiodes, met als portefeuille WMO, jeugd- en gezondheidszorg, cultuur en sport. ,,In feite ga ik in Landerd hetzelfde doen. Alleen komt er daar participatie bij.” Van Rinsum ziet als een van zijn belangrijkste taken het ‘in de grondverf zetten van het beleid van de nieuwe gemeente’. Dat deed hij in Veghel ook al, in de aanloop naar de vorming van de gemeente Meierijstad.