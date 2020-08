RKSV Volkel rouwt om verlies speler en clubman Adri van Oort

‘Adri ging op een wijze die niet te begrijpen is’, schrijft het bestuur van de voetbalclub op zijn website. ‘Sport en gezondheid waren belangrijke thema's voor hem'. De 57-jarige Van Oort is vrijwel zijn hele leven lid geweest van RKSV Volkel. ,,Hij was op en top sportman, zeer gewaardeerd en heel talentvol", zegt voorzitter Dirk Verwijst van RKSV Volkel. ,,Daarom is dit nauwelijks te bevatten.” Van Oort maakte een overstap naar Udi'19, waar hij enige tijd in de hoogste teams speelde. Terug in Volkel speelde hij nog ruim 100 wedstrijden in het eerste.