Rob Jetten: ‘Robot heten heeft ook zijn voordelen’

Levende kerststal in Peelland­schaps­park Voskuilen­heu­vel bij Venhorst

12:55 VENHORST In Peellandschapspark de Voskuilenheuvel in Venhorst is zondag van 17 tot 19 uur een levende kerststal te aanschouwen. De organisatie is in handen van stichting Voskuilenheuvel.