Rob Scheepers is Knoergoeie Brabander 2022

Ook corona-prik­post in ziekenhuis Bernhoven in Uden

UDEN/OSS - Na de succesvolle samenwerking met het Jeroen Bosch Ziekenhuis in Den Bosch opent GGD Hart voor Brabant ook een corona-vaccinatiepunt in Bernhoven in Uden. Vanaf donderdag 18 november kunnen patiënten, bezoekers en omwonenden mét afspraak terecht bij de prikpost in de centrale hal van het ziekenhuis.

8 november