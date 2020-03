Robert d'n Twidde gaat de boeken in als 'prins zonder optocht’; Halfvastenoptocht Veghel afgeblazen

,,Tja, we hielden al een beetje ons hart vast", reageert voorzitter Eef Mengers van de optochtcommissie van carnavalsvereniging De Kuussegattters. Tot gisteren konden deelnemers zich in schrijven voor de eerste Halfvastenoptocht in Veghel ooit. Die zou gehouden worden vanwege het niet doorgaan van de grote optocht tijdens carnaval, omdat het toen te hard waaide. Nu gooit Corona roet in het eten, bijeenkomsten in heel het land waar meer dan 100 mensen komen, zijn sinds vanmiddag verboden. ,,Vanavond zouden we de indeling in elkaar gaan zetten. De afgelopen weken hebben we heel hard gewerkt om een nieuwe optocht in elkaar te steken. Daar komt meer bij kijken dan je denkt: vergunningen, dranghekken, muziek op prinsenwagen, ehbo, portofoons, al dat soort praktische zaken die geregeld moeten worden. Jammer, jammer. Maar aan de andere kant heel begrijpelijk”, zegt Mengers.