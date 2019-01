Rodenburgseweg baalt van schade door bouwverkeer

VIDEO Dylan Haegens maakt pompoen couscous met kinderen van 't Ven

16:50 VEGHEL - Bijzonder bezoek in de Jumbo Foodmarkt in Veghel vandaag: Youtuber Dylan Haegens is er om samen met leerlingen van basisschool 't Ven in de Veghel een nieuw kookboek te presenteren. Een nieuwe actie van de Veghelse supermarktketen, die dankzij de populaire BN-er de nodige aandacht trekt.