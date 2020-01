Roger Lips wil ‘graag’ voor rechtbank verschijnen, maar niet in gijzeling

Het is niet zo zeer dat het hem in Dubai te heet wordt onder de voeten. Roger Lips heeft het ogenschijnlijk goed naar zijn zin in de Verenigde Arabische Emiraten, maar het begint steeds meer aan hem te knagen dat hij al een jaar of zeven beschuldigd wordt van faillissementsfraude, wegsluizen van geld en het tegenwerken van het proces rond de afwikkeling van zijn faillissementen. Hij wil een einde aan de jarenlange strijd tussen hem en de curatoren en is wel degelijk bereid af te reizen, aldus zijn advocaat Willem Koops.



En bovendien, zo stelde Carolien Noorduyn, de advocaat van Astrid van Sluisveld, de vrouw van Lips, gisteren op de rechtbank in Zwolle met enige terughoudendheid, is zijn schoonzus terminaal ziek en willen hij en zijn vrouw die graag bijstaan. Maar afreizen naar Nederland, zo vreest het echtpaar dat sinds 2014 in Dubai verblijft, betekent hoogstwaarschijnlijk dat ze vastgezet worden. Want op hen rust nog steeds een gijzelings-bevel. Sterker nog: Sluisveld kan niet eens meer een geldig paspoort verkrijgen.