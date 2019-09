Rohan Dennis met tijdritstuur uit Heeswijk-Dinther op jacht naar goud tijdens WK

Vrachtwa­gen­hef­fing op N264 blijft mogelijk als sluipver­keer toeneemt

11:31 UDEN - Op de N264 tussen Haps en Uden kan in de toekomst een vrachtwagenheffing komen als zou blijken dat het sluipverkeer over deze weg toeneemt. Dat blijkt uit het antwoord van het Udens college van burgemeester en wethouders op vragen die D66 over de kwestie had gesteld.