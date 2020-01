Roland de Laak, van de super, is de nieuwe Prins Porcellus

Met CS De Knoerissen heeft De Laak al een jarenlange binding. Hij was voorzitter van het bestuur en is thans lid van de Hoge Raad. Verstand van voetbal heeft de nieuwe Prins Porcellus ook. In zijn geboortestad Nijmegen is hij trouw supporter van NEC. Veel vrienden en kennissen heeft hij er al laten kennismaken met zijn passie voor de rood-zwart-groenen.

De Knoerissen bieden Prins Porcellus LV en zijn gezin een prinsenreceptie aan op zondag 16 februari 2020 vanaf 11.11 uur in Markant Uden. Hier kunnen familie, kennissen en en bevriende (carnavals)verenigingen uit de regio de kersverse prins feliciteren.