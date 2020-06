Roma-bende die pinnende bejaarden overviel krijgt straffen tot 8,5 jaar cel

Ze gaf chauffeur Ion I. en Chris M vijf jaar cel (zestig maanden, op eisen van 72 en 38 maanden) en leider Samsung Radu 8,5 jaar na een eis van 9,5 jaar.

De chauffeur krijgt dus minder straf dan is geëist. Dat is omdat de rechtbank hem, met advocaat Leon Klewer als medeplichtig ziet en niet als volwaardig medeplegend bendelid. Chris M, wel medepleger, krijgt een veel hogere straf. Dat is omdat de rechtbank hem schuldig vond aan meer overvallen dan het Openbaar Ministerie zelf bewezen achtte: elf in plaats van zeven. Dat gold ook voor de chauffeur: die heeft aan negentien overvallen meegewerkt in plaats van dertien.

Strooptochten

De drie richtten zich louter op kwetsbare slachtoffers: de gemiddelde leeftijd van zeker twintig slachtoffers is 76 jaar. Hun straf is onder andere hoog omdat de overvallen gelden als mobiel banditisme. De drie wonen in Duitsland, maar staken de grens over, louter en alleen op strooptocht.

Bij Rabobanken wachtten ze tot ouderen kwamen pinnen. Die lieten ze schrikken, duwden opzij en tikten snel een hoger bedrag in war ze mee vandoor gingen. Officier van justitie Paul Visser noemde het ‘intens gemeen en laf', en wees er op dat het een dagtaak leek van de drie, ze gingen vrijwel dagelijks op pad en sloegen dan soms meerdere keren toe.

Makkelijk te herkennen

Bewijs is er te over, zo zag de rechtbank. Pinautomaten hebben standaard altijd een camera, dus heel wat van de overvallen staan op beeld. Hoewel ze soms een petje ophebben, zijn twee van de drie meerdere keren makkelijk te herkennen.

Wat ook als bewijs geldt, vindt de rechtbank, is dat de overvallen voor het merendeel exact hetzelfde zijn. Altijd bij de Rabobank, altijd in een dorp, altijd bejaarden, altijd net na het intikken van de pincode, altijd gekleurde jonge daders, zelfs bijna altijd dezelfde buit: 800 euro. Een makkelijk en snel in te tikken getal. Steunbewijs, heet dat en de rechtbank was het met het OM eens dat dat hier geldig was.

Nergens pijn