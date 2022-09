Rommel- en Antiekmarkt in Loosbroek mag weer los na twee coronajaren: ‘gezelligheid is onze belangrijkste troef‘

LOOSBROEK – Op het parkeerterrein van Lunenburg Events & More in Loosbroek staan zaterdag 10 september de kramen van de Loosbroekse Rommel- en Antiekmarkt weer afgeladen vol te wachten op kopers. Dat het dan druk en gezellig wordt staat nu eigenlijk al vast.

Een leger van zo’n honderd vrijwilligers is jaarlijks in Loosbroek in de weer voor de rommelmarkt; spullen worden opgehaald en gesorteerd en fietsen worden gerepareerd. ,,Het hele dorp levert bruikbare spullen aan en dan moet je denken aan van alles, van fietsen, kleding, kinderspeelgoed en keukenspullen tot antiek, glaswerk, serviesgoed, boeken, meubels en gereedschap”, somt mede-organisator van de markt Cor Gloudemans op.

Uitgebreid en goedkoop

,,Het is gewoon teveel om op te noemen. Niet voor niets staat onze markt bekend om zijn uitgebreide en goedkope assortiment", weet Gloudemans. ,,Voor ieder is er wat wils en er is volop ruimte om alles goed te bekijken, want de spullen staan gesorteerd uitgestald op stellingen. Maar onze belangrijkste troef is elk jaar weer de gezelligheid. Het is altijd een gezellige happening.”

Geld naar schilderbeurt voor de kerk

De rommel- en antiekmarkt is een initiatief van de Loosbroekse parochie en de opbrengst is steevast bestemd voor het onderhoud van kerk, pastorie, kerkhof en de belendende parochietuin. ,,Op kortere termijn moeten bijvoorbeeld kerk en pastorie aan de buitenkant worden geschilderd. Zoiets kost al gauw 25.000 euro. Op langere termijn staan vervanging van de verwarmingsketel op de planning en een aantal aanpassingen van de kerk, omdat die steeds vaker voor allerlei doeleinden en evenementen wordt gebruikt. Dat allemaal kost nog veel meer. De laatste rommelmarkten brachten ongeveer 8000 euro in het laatje en dan kun je wel nagaan, dat de markt een wezenlijke bijdrage levert aan de pot onderhoud”, stelt Gloudemans.

Niet meer maar wel andere spullen door corona

Corona zorgde afgelopen twee jaren ervoor dat de rommelmarkt niet kon doorgaan. Daardoor is het aanbod aan materialen wel anders maar niet groter dan andere jaren. Gloudemans: ,,We hebben simpelweg niet meer plaats om de koopwaar uit te stallen. We hebben daarom ook geen aparte ophaalronde in het dorp gehouden. Door corona zijn er wel meer kleinere spullen dan andere jaren en bijvoorbeeld minder meubels. Dus geen bankstellen of grote kasten. Vergeet niet onze trekpleister, een speciale kraam met hoge kwaliteit mooie en aparte spullen. De goederen komen vooral uit complete inboedels die ons worden aangeboden bij verhuizingen en overlijdens”.

De markt duurt van 10.00 uur tot 14.00 uur en de entree is drie euro. Kinderen van basisschool en jonger mogen gratis binnen.