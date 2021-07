Ronald P. (44) moet 3 jaar brommen voor bezit kneedstof die ook bij terroristische aanslagen werd gebruikt

Gratis rondje van de nieuwe zaak: House of Beers in Uden

17 juli UDEN - Een tap met gratis bier, midden in het centrum van Uden. Mooier kon de kermis in Uden voor veel mensen zaterdag niet beginnen. Het bleek een stunt van House of Beers, een nieuwe zaak voor speciaalbieren die in september opent in de oude woonwinkel van Van Donzel. Met zeker 2.500 bijzondere biertjes een attractie op zich.