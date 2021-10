‘Ronde van wà zonde!’ - Actiegroepen tegen zon- en windenergie bij natuurgebieden houden ludieke fietstocht

Veel inwoners beseffen totaal niet wat er in hun ‘achtertuin’ gebeurt, zo stellen de drie. ,,Nu kunnen ze dus deze prachtige tocht fietsen én ook nog eens op drie pleisterplekken een kop koffie of thee met wat lekkers erbij krijgen.”

Tijdens de tocht wordt er informatie gegeven over de streek en over de plannen. Elk gebied heeft zijn eigen rustplek. Dat is in Wijbosch bij Dorpshuis De Schakel, Voor Rooise heide is dat bij camping Het Skônste plekske, Langstraat 34, Schijndel en voor LijnRecht is dat op het erf van Lijnt 14, Keldonk.