Rondreizend muziekfestival Popronde komt naar Uden, gratis rondstruinen langs nieuw talent

Alle artiesten beginnen klein. Zo ook nu bekende namen als Racoon, De Staat of Chef’ Special. Maar in een grijs verleden speelden ook zij op een klein podium, ergens in Nederland, als onderdeel van het rondtrekkend muziekfestival Popronde. In 2020 zou Uden voor het eerst meedoen. Dat ging toen niet door vanwege corona. Dit jaar is op vrijdag 14 oktober de herkansing met zo’n achttien artiesten, verspreid over acht podia in Uden.

Kruisherenkapel en Cravt

Stefan School van De Pul in Uden is de lokale kartrekker van het evenement dat van eind september tot half oktober in zo’n veertig steden wordt gehouden. Een belangrijke taak was het vinden van geschikte locaties. Naast De Pul met twee podia - de kleine en de grote zaal - zijn dat House of Beers, Cravt, café De Preek, theater Markant, de Kruisherenkapel en restaurant Señor PP.

Quote Ik heb vooral gekeken welke artiest het beste past bij welke locatie Stefan School , De Pul

,,Ik heb vooral gekeken welke artiest het beste past bij welke locatie”, legt School uit. Zo staan de singer-songwriters en poppy-artiesten allemaal in de kapel. Stevige rock en punk is te horen in De Preek en De Pul. ,,Het leuke van dit festival is dat je lekker door Uden kunt rondstruinen, langs allerlei nieuwe artiesten”, zegt School. ,,Het aanbod is zo breed dat iedereen wel aan zijn muzikale trekken kan komen. En allemaal gratis.”

Nieuwe De Staat

Het aanbod varieert van folk (néomí) en punk (A Minor Problem) tot Indie-rock (Thierry Ganz, FIEP), singer-songwriters (Sven Ross), Americana (Rose Marin) en pop (Huub Prins, Katie Koss en Sophie van Hasselt). Voor de Brabantse inbreng zorgen Q’n uit Veghel met hip hop en Swell uit Tilburg met ‘core-muziek’. Vrijwel allemaal onbekende namen, maar dat maakt het volgens School ook zo leuk: ,,Wie weet hoor je hier in Uden straks de nieuwe De Staat wel.”

De optredens in Uden op 14 oktober duren van 16.30 tot 23.00 uur. Per locatie zijn er minstens twee artiesten die optreden. Het volledige programma is te vinden op: popronde.nl/steden/uden.